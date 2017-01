Android: Facebook-App sorgt für Akku-Probleme

Vergrößern Die Facebook-App sorgt derzeit für Probleme auf Android-Geräten. © Facebook

Die neuesten Versionen der Facebook-App und der Facebook-Messenger-App für Android sorgen für Frust bei den Nutzern.

Mitte Dezember veröffentlichte Facebook neue Versionen seiner Facebook-App und seiner Facebook-Messenger-App für Android. Anstelle die Software mit neuen Funktionen und besserer Performance auszustatten, sorgen beide Apps bei zahlreichen Android-Nutzern jedoch für Frust.

Wie sich an den seitenlangen 1-Stern-Bewertungen im Google Play Store erkennen lässt, haben die meisten Anwender seit einigen Tagen mit Akku-Problemen zu kämpfen. Die Facebook-App als auch der Facebook Messenger halbieren die Akku-Laufzeit oder verkürzen sie in Extremfällen sogar auf nur zwei Stunden – und das, obwohl die Apps nur im Hintergrund aktiv waren. Mehrere Benutzer berichten, dass die Facebook-App auf ihrem Smartphone wesentlich mehr Akku verbraucht als das Display. In besonders schweren Fällen entfielen bis zu 70 Prozent des Gesamtverbrauchs auf die Facebook-App. Einige Beschwerden sprechen zudem von einer sehr hohen Prozessorlast und heiß gewordenen Smartphone-Gehäusen.

Neben einem besonders hohen Akku-Verbrauch, sorgen die beiden Facebook-Apps auch für Software-Probleme. So berichten Android-Nutzer beispielsweise von Abstürzen beim Aufruf der Facebook-App, Anmeldeproblemen und Android-Abstürzen mit anschließendem Neustart. Zu den betroffenen Smartphones zählen laut Golem unter anderem die folgenden Modelle: Galaxy S7, Galaxy S7 Edge , Galaxy Note 4 , LG G5 , Xperia XZ , Mate 9 , Honor 7 , Oneplus One, Oneplus 3 und Oneplus 3T .

Ob die aktuellen Probleme tatsächlich mit den letzten App-Updates vom 14. und 15. Dezember 2016 zu erklären sind, bleibt fraglich. Dass die Schwierigkeiten erst seit wenigen Tagen auftreten, deutet eher auf interne Änderungen bei Facebook hin. Eine Stellungnahme seitens dem sozialen Netzwerk steht bislang noch aus. Die einzige Lösung besteht aktuell darin, die beiden Apps zu deinstallieren und vorläufig nicht mehr zu nutzen.