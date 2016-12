Vergrößern Amazon.de-Bestellfristen für eine pünktliche Lieferung zum Weihnachtsfest 2016 © Amazon

Wer bei Amazon Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker bestellt, sollte die folgenden Bestellfristen beachten. Damit das Geschenk rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum liegt.

Wer auf Amazon noch auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke kaufen will, sollte die unten zusammengestellten Bestellfristen von Amazon beachten (gültig für Deutschland). Wie schon in den letzten Jahren hat Amazon.de auch für Weihnachten 2016 die letztmöglichen Bestelltermine veröffentlicht, mit denen eine rechtzeitige Lieferung um Weihnachtsfest möglich sein soll.

21. Dezember 2016 bis 23:59 Uhr: Standardversand

Der Standardversand ist generell kostenfrei für Prime-Mitglieder und für alle anderen Amazon-Kunden kostenlos ab einem Bestellwert von 29 Euro; Buchsendungen sind wie gehabt immer kostenfrei.

23. Dezember 2016 bis 12:00 Uhr: Premiumversand

Premiumversand ist kostenfrei für Prime-Mitglieder, ansonsten verlangt Amazon 7,99 Euro pro Lieferung.

23. Dezember 2016 bis 15:00 Uhr: Morning-Express

Der Morning-Express kostet fünf Euro pro Artikel für Prime-Mitglieder. Alle anderen Amazon-Besteller bezahlen 13,99 Euro pro Lieferung.

24. Dezember bis 06:00 Uhr: Same-Day-Lieferung

Für 20 deutsche Metropolregionen bietet Amazon die Same-Day-Lieferung an. Für Prime-Mitglieder ab einem Bestellwert von 20 Euro ist dieser Service kostenfrei, ansonsten berechnet Amazon 13,99 Euro pro Lieferung. Die verfügbaren Liefergebiete stellen wir Ihnen hier vor.

24. Dezember: Prime Now



Als Prime-Mitglied können Sie mit dem Zusatz-Angebot Prime Now in Berlin und im Raum München bis 19:45 Uhr die kostenfreie 2-Stunden-Lieferung oder für 6,99 Euro pro Lieferung die 1-Stunden-Lieferung bis 20:55 Uhr nutzen. Mehr zu Prime Now erfahren Sie hier.

Tipp: Geschenke in allerletzter Minute gibt es mit den Amazon Geschenk-Gutscheinen per E-Mail oder zum Ausdrucken unter www.amazon.de/geschenkgutscheine . Solche Gutscheine verkaufen aber auch andere Online-Händler.