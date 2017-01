Amazon Instant Video: 12 Filme für je 99 Cent ausleihbar

Vergrößern Freitag Filmeabend bei Amazon Instant Video

Auf Amazon Instant Video können am Freitag insgesamt 12 Filme für jeweils 99 Cent ausgeliehen werden.

Amazon lädt wieder zum Freitag Filmeabend auf Amazon Instant Video ein. Im Rahmen der Aktion können aktuell 12 beliebte Filme für jeweils 0,99 Euro in HD-Qualität ausgeliehen werden. Die Mehrzahl der Filme ist sowohl in der deutschen als auch in der Originalfassung verfügbar.

Ein einmal ausgeliehener Film kann innerhalb von 30 Tagen angesehen werden. Sobald die Wiedergabe einmal gestartet wurde, muss der Film innerhalb von 48 Stunde zu Ende angesehen werden.

Folgende Filme sind aktuell für 99 Cent ausleihbar:

Batman vs Superman Dawn of Justice

Blood Father

Sing Street

Rapunzel - Neu Verföhnt

Imperium

Verräter wie wir

Cars

The Last King - Der Erbe des Königs

Backtrack

Green Room

Wie Männer über Frauen reden

Visions

