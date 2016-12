Alle Auto-Test-Videos der PC-WELT: Audi, BMW, Daimler, Carplay, Android Auto

Vergrößern Der Hybrid-Sportwagen BMW i8 hat auch Internet an Bord. Doch ConnectedDrive ist beim i8 nicht das Entscheidende!

Alle Test-Videos der PC-WELT zu den Infotainmentsystemen von Audi, BMW und Mercedes sowie (Wireless) Carplay und Android Auto.

PC-WELT testet fortlaufend die aktuellen Infotainmentsystem aller wichtigen Automobil-Hersteller. Für Smartphone-Einbindung, Unterhaltung, Navigation, Sprachsteuerung, Telefonie, Internet-Nutzung, Apps und vieles mehr.

Diese detaillierten Testberichte haben wir hier in einer Galerie für Sie zusammengestellt. Klicken Sie in der Galerie einfach auf den weiterführenden Link unterhalb des Fotos und der Kurzbeschreibung. Zusätzlich zu den Hersteller-spezifischen Infotainmentsystemen wie beispielsweise Audi Connect, BMW ConnectedDrive, Mercedes-Benz Comand Online oder Volkswagen Discover Pro prüfen wir aber auch Carplay von Apple, Android Auto von Google und Mirrorlink auf deren Alltagstauglichkeit. Mit diesen drei Systemen lassen sich iPhones beziehungsweise Android-Smartphones so einfach wie nie zuvor in das Infotainmentsystem eines modernen PKWs integrieren. Theoretisch. Denn in der Praxis gibt es durchaus Einschränkungen und Probleme. Speziell Mirrorlink ist ein Sorgenkind.



Bei besonders spannenden Fahrzeugen drehen wir auch ausführliche Testvideos. Diese Videos haben wir hier für Sie noch einmal übersichtlich zusammengestellt. Viel Spaß beim Anschauen!

Mit Google Earth über die Autobahn - Audi A4 V6 im Test

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Mit Google Earth über die Autobahn - Audi A4 V6 im Test

Audi A3 mit MMI und Audi Connect:



Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Internet im Auto: Audi Connect & MMI im Test

Audi TT mit MMI, Audi Connect und Virtual Cockpit



Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: Audi TT mit 12-Zoll-Display im Test

Internet auf Rädern für 130.000 Euro - BMW i8 im Test

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Internet auf Rädern für 130.000 Euro - BMW i8 im Test

Einparken per Fernbedienung beim BMW 740i

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: Einparken per Fernbedienung beim BMW 740i

Wireless Carplay im 7er BMW ausprobiert

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: Wireless CarPlay im 7er-BMW ausprobiert

BMW 7er (Vorgängermodell) mit ConnectedDrive und vielen Sicherheitssystemen



Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: BMW ConnectedDrive im Test

BMW i3 mit ConnectedDrive und Reichweitenanzeige



Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: BMW i3 Rex im Praxistest

BMW: Selbstfahrendes Auto auf der A9



Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: BMW zeigt fahrerloses Auto

Mercedes-Benz E-Klasse (Vorgängermodell) mit Comand Online



Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: Mercedes Comand Online im Test

Mercedes-Benz E-Klasse mit Comand Online, Riesen-Display und Touchcontrols



Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Riesiges Doppel-Display - Mercedes E-Klasse im Test

Carplay: Wir stellen die iPhone-Schnittstelle von Apple vor



Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Apple Carplay - So integrieren Sie Ihr iPhone ins Auto

Android Auto: Wir stellen die Android-Smartphone-Schnittstelle von Google vor

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Android Auto - So funktioniert das PKW-System von Google

Alle Auto-Tests der PC-WELT in einer Galerie: