3 Spiele für 79 Euro Aktion bei Media Markt

Im Online-Shop von Media Markt können Gamer derzeit beim Kauf von PC- und Konsolenspielen ein Schnäppchen machen.

Media Markt hat in seinem Online-Shop die Aktion 3 Spiele für 79 Euro gestartet. Aus einer großen Auswahl an Spielen dürfen drei Titel ausgewählt werden, deren Gesamtpreis dann bei der Bestellung auf 79 Euro reduziert wird. Zur Auswahl stehen Spiele für PCs, Playstation 4, Xbox One und WiiU.



Viele aktuelle Spiele finden sich bei der Aktion nicht. Es handelt sich überwiegend um ältere Titel. Immerhin stehen aber auch Titel wie Mafia III, Dishonored 2, Watch_Dogs 2 und Call of Duty: Infinite Warfare zur Auswahl.

Die Aktion kann auch mit dem Kauf einer Spielekonsole kombiniert werden. Dazu wählt man eine der angebotenen Konsolen und anschließend drei Spiele aus. Der Gesamtpreis liegt dann bei:

333 Euro: Playstation 4 Slim 500 GB + 3 Spiele

333 Euro: Xbox One S 500 GB + 3 Spiele

389 Euro: Xbox One S 1 TB + 3 Spiele



Unser Tipp: Das Angebot lohnt sich nur, wenn Sie unbedingt drei der in der Auswahl enthaltene Spiele haben wollen. Wenn Sie sich nur für einzelne Spiele interessieren, dann lohnt es sich eher, bei Amazon, Ebay & Co. vorbei zu schauen oder die zahlreichen Angebotsaktionen von Steam, Sony und Microsoft im Blick zu behalten. Bereits wenige Wochen nach Erscheinen sind neue Spiele bereits deutlich günstiger erhältlich.

