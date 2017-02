Youtube Go: Youtube-Videos runterladen und offline anschauen

Vergrößern Links die Startseite mit den beiden Reitern, rechts der Video-Download mit dem Auswahlmenü und rechts die Liste mit den bereits heruntergeladenen Videos. © Google

Mit der neuen Google-App Youtube Go können Sie Youtube-Videos im WLAN herunterladen und danach unterwegs offline anschauen. Doch es gibt derzeit einen Haken.

Google hat mit Youtube Go eine neue Variante seiner Youtube-App für Android ab Version 4.1 veröffentlicht. Mit Youtube Go können Sie Videos nicht nur wie gewohnt als Stream in der App anschauen, sondern auch auf das Smartphone herunterladen und dann offline betrachten.

Mit Youtube Go können Sie also a) Youtube-Videos auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung anschauen. B) Zudem sparen Sie damit Datenvolumen, wenn Sie die Videos zu Hause im WLAN auf Ihr Smartphone herunterladen und dann unterwegs anschauen.



Die App besteht aus zwei Reitern: Der linke Reiter „HOME“ ist die klassische Youtube-App mit gestreamten Videos. Über den rechten Reiter „SAVED“ spielen Sie die auf Ihr Smartphone heruntergeladenen Videos ab.

Wenn Sie einen Video-Download starten, fragt Sie Youtube Go nach der Download-Qualität. Bei „Basic Quality“ verbrauchen die Videos weniger Speicherplatz, besitzen aber eine schlechtere Auflösung. Mit „Standard Quality“ haben die Videos eine bessere Auflösung, belegen aber deutlich mehr Speicherplatz auf dem Mobilgerät. Die App zeigt zudem den noch freien Speicherplatz auf dem Smartphone an.

Die heruntergeladenen Videos lassen sich innerhalb der App auch mit anderen Youtube-Go-Nutzern austauschen. Auch dabei wird kein Datenvolumen verbraucht, denn der Datei-Transfer erfolgt über Bluetooth.

Derzeit nur in Indien nutzbar

Soweit die gute Nachricht, Youtube Go dürfte viele Nutzer in Europa interessieren. Doch Google stellt die App derzeit offensichtlich nur in Indien zur Verfügung. Zwar erscheint die App Youtube Go auf Google Play, doch ist sie nicht zu unseren Geräten kompatibel. Experimentierfreudige Nutzer können sich hier aber die APK-Datei vonYouTube Go 0.26.67 beta herunterladen. Ob und wie die App damit auf Ihrem Smartphone funktioniert, ist aber ungewiss, Video-Downloads scheinen damit aber nicht möglich zu sein.