Xbox Project Scorpio: Hardware wird am Donnerstag enthüllt

Microsoft will seine neue Xbox erstmals auf der Webseite Digital Foundry vorstellen.

Vergrößern Die neue Xbox soll deutlich leistungsfähiger sein. © xbox.com

Am morgigen Donnerstag will die zu Eurogamer gehörende Webseite Digital Foundry neue Details zur kommenden Microsoft-Konsole Project Scorpio enthüllen. Der auf Videospiel-Hardware spezialisierte Kanal kündigt die Enthüllung auf Twitter an , es ist davon auszugehen, dass Microsoft der Seite exklusive Informationen zur Verfügung stellt.

In der Vergangenheit wies Digital Foundry immer wieder auf Hardware-Unterschiede zwischen PlayStation 4 und Xbox One hin, dabei schnitt die Sony-Konsole fast immer besser ab. Dass Microsoft sich nun gerade diesen Partner zur Enthüllung der neuen Xbox gesucht hat, verwundert etwas.

Die derzeit nur unter Project Scorpio geführte Konsolen-Plattform erscheint voraussichtlich noch vor Weihnachten. Die Hardware soll abwärtskompatibel zur Xbox One sein, aber mit 6 TFLOPS dennoch deutlich mehr Performance liefern.

