Xbox One S mit Spiel für 199 Euro im Angebot

Saturn hat aktuell die Xbox One S inklusive Spiel für 199 Euro im Angebot.

Vergrößern Bei Saturn für 199 Euro im Angebot: DIe Xbox One S 1 TB mit Minecraft

Die Xbox One S mit 1 Terabyte großer Festplatte ist aktuell bei Saturn für 199 Euro inklusive dem Spiel Minecraft erhältlich. Auf der Saturn-Angebotsseite ist zunächst nur die Xbox One S 1 TB Konsole als Angebot gelistet. Im rechten Bereich im Kasten findet sich aber das Zusatzangebot "Xbox One S 1 TB + Minecraft". Nach einem Klick auf "In den Warenkorb" wandert die Konsole mit dem Spiel in den Einkaufswagen, wobei der Preis für das Spiel in Höhe von 24,99 Euro wieder abgezogen wird.

Die Xbox One S mit 1 TB kostet laut dem PC-WELT-Preisvergleich aktuell regulär 279 Euro. Ein Blick dort verrät aber auch, dass die Konsole zum gleichen Preis auch in diversen Bundles erhältlich ist. Beispielsweise inklusive Forza Horizon 3 oder Halo Wars 2.



Bei MediaMarkt ist weiterhin das Xbox One S XXL-Sparpaket erhältlich. Für 359 Euro statt 570 Euro erhält man bei diesem Angebot die Xbox One S mit 500 GB Festplatte und 9 Spielen plus zweiten Controller. Weitere Infos zu diesem Angebot finden Sie in dieser Meldung.

