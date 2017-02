Beim Kauf der Xbox One S spendiert Microsoft 2. Controller gratis

Vergrößern Das Xbox One S Minecraft 500 GB Bundle gibt es zeitlich befristet mit einem zweiten kostenlosen Controller.

Microsoft schenkt ab heute dem Käufer des Xbox One S Minecraft Favorites Bundle (500 GB) einen zweiten Controller. Aber nur für begrenzte Zeit.

Ab heute gibt es im Microsoft-Online-Store das Xbox One S Minecraft Favorites Bundle (500 GB) für 299,99 Euro mit einem zusätzlichen Extra: Denn Microsoft legt für einen befristeten Zeitraum einen zweiten (weißen) Controller (in der Standardausführung) kostenlos dazu. Sie sparen also 59,99 Euro laut UVP.



Das Xbox One S Minecraft Favorites Bundle (500 GB) besteht damit aus folgenden Komponenten:



Xbox One S Konsole mit 500 GB

Zwei Xbox-Wireless-Controller

Minecraft: Xbox One Edition Favorites-Pack

Minecraft Builder's-Pack

Minecraft: Windows 10 Edition Beta

14 Tage gültige Xbox Live Gold-Testversion

Legen Sie das Xbox One S Minecraft Favorites Bundle in den Einkaufswagen im Microsoft Store. Der zweite kostenlose Controller wird im Anschluss automatisch dem Einkaufswagen hinzugefügt.

Vergrößern So sieht das Angebot im Einkaufswagen aus.

Befristetes Angebot: Das Xbox One S Minecraft Favorites Bundle 500 GB mit zweiten Controller gibt es nur von 13. Februar 2017 bis zum 19. Februar 2017.

Tipp: Falls Sie den zweiten Controller nicht benötigen, bekommen Sie das Xbox One S Minecraft Favorites Bundle (500GB) auch günstiger, wie unser Preisvergleich zeigt.



