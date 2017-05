Xbox One Rabatte: Bislang größter Backward-Compatibility-Sale

Microsoft bietet viele Klassiker der Xbox- 360-Ära derzeit bis zu 75 Prozent günstiger an.

Vergrößern Die Ära der Xbox 360 hat viele großartige Spiele hervorgebracht © xbox.com

Die Abwärtskompatibilität der Xbox One ist für viele Spieler ein Kaufgrund für die aktuelle Microsoft-Konsole. Im Rahmen des Xbox One Backward Compatibility Super Sale werden derzeit über 275 Spiele für die Xbox 360 bis zu 75 Prozent günstiger für die Xbox One als Download angeboten. Zu den Highlights aus der vergangenen Konsolengeneration zählen Gears of War 1-3 (jeweils 75 Prozent billiger), Dead Space 1-3 (67 Prozent billiger), GTA 4 (50 Prozent billiger) oder Fallout 3 und Fallout New Vegas (67 Prozent billiger).

In der Liste der angebotenen Xbox-360-Spiele finden sich jedoch auch Geheimtipps wie das HD-Remake Beyond Good & Evil HD (67 Prozent billiger), das Knobelspiel Hexic 2 (75 Prozent billiger) oder die kindgerechte Gartenbausimulation Viva Piñata (75 Prozent billiger). Die Rabatt-Aktion läuft noch bis zum 22. Mai.

