Xbox Gold: Die Gratis-Spiele im März 2017

Im März bekommen Teilnehmer von Games with Gold Evolve: Ultimate Edition und Borderlands 2.

Auch im März verschenkt Microsoft wieder vier Spiele an Xbox-Live-Gold-Abonnenten. Im Rahmen der Games-with-Gold-Aktion erscheinen im nächsten Monat Layers of Fear und Evolve: Ultimate Edition für die Xbox One sowie Borderlands 2 und Heavy Weapon für die Xbox 360.

Das Spiele-Paket hat laut Microsoft einen Wert von 99 US-Dollar. Wer alle vier Titel durchspielt, kann bis zu 3.450 Gamerscore-Punkte ergattern. Die Xbox-360-Spiele sind sowohl für Xbox-360-Besitzer als auch für Xbox-One-Nutzer, über die Abwärtskompatibilität der Konsole, erhältlich.

Im Gegensatz zu Sonys Abo-Angebot PlayStation Plus, bei dem Spiele nach Beendigung des Abos wieder zurückgegeben werden, bleiben die Games-with-Gold-Titel auch bei nicht mehr bestehendem Gold-Abo erhalten. Einmal heruntergeladen, werden sie Eigentum des Nutzers.