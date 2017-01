X-Com: UFO Defense für kurze Zeit gratis zum Download

Vergrößern X-Com: UFO Defense © Micropose / Steam

Der Rundenstrategie-Klassiker Xcom: UFO Defense ist aktuell - und für kurze Zeit - gratis erhältlich. Die Details.

Im Humble Store ist aktuell X-Com: UFO Defense kostenlos erhältlich. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit und endet am Mittwochabend um 19 Uhr deutscher Zeit.

X-Com: UFO Defense ist eine echte Spieleperle aus den Urzeiten des PC-Gamings und erschien ursprünglich im Jahr 1993 über den Publisher Microprose. Der rundenbasierte Taktik-Shooter räumte viele Preise ab und dürfte den meisten Spielern positiv in Erinnerung geblieben sein. In dem Spiel übernimmt der Spieler die Kontrolle von X-Com, einer Organisation, die das Ziel verfolgt, die Menschheit vor der Bedrohung durch Außerirdische zu retten. Dazu müssen im Strategiepart unter anderem Stützpunkte gebaut, Soldaten und Forscher angeworben und Technologien erforscht werden. Im Taktikpart geht es dann in die rundenbasierten Kämpfe gegen Außerirdische.

X-Com: Ufo Defense ist im Humble Store nach einer kurzen Anmeldung auf dieser Seite gratis erhältlich. Sie erhalten einen Produktschlüssel für das Spiel, den Sie dann auf Steam zum Download und zur Aktivierung des Spiels verwenden können. Auf Steam selbst ist das Spiel für aktuell 4,99 Euro erhältlich.



Über die Humble Bundles erhalten Gamer regelmäßig preislich attraktive Spiele-Pakete und spenden damit ihr Geld teilweise auch noch für einen guten Zweck. Die Macher des Humble Bundles bieten den Humble Store an, in dem Spiele teilweise günstiger als auf Steam erhältlich sind. Auch hier geht ein Teil des Kaufpreises für ein Spiel an einen guten Zweck.

Humble Monthly: X-Com 2 gratis für Abonnenten

Ein Überraschungspaket an Spielen erhalten die Abonnenten des Humble Monthly. Das Abo kostet pro Monat 12 US-Dollar, und in jedem Monatspaket sind Spiele im Wert von mindestens 100 US-Dollar enthalten - ohne dass man allerdings vorher weiß, welche Spiele man erhält. Aktuelles Angebot: Wer vorab das Spielepaket für Februar erwirbt, der erhält sofort einen Steam-Produktschlüssel für X-Com 2 (Wert: 49,99 Euro).