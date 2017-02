Wochenend-Deals bei Steam: Civ & Firewatch

Vergrößern Steam hält am Wochenende viele Schnäppchen bereit © steampowered.com

An diesem Wochenende hält Steam viele Rabatte bereit, die sich an ganz unterschiedliche Spielertypen richten.

Wer am Wochenende gern ein paar Stunden vor dem Rechner verbringen möchte, findet auf Steam zahlreiche Deals. So wird das aktuelle Civilization VI für Windows, macOS und SteamOS 20 Prozent günstiger für 47,99 Euro angeboten. Wer seine Geschichte nicht selbst schreiben, sondern ein fertiges Abenteuer erleben möchte, bekommt die komplette Staffel der Batman - The Telltale Series zum halben Preis für 11,49 Euro. Episode 1 kann sogar kostenlos ausprobiert werden.

Rollenspielfans können an diesem Wochenende das vor einem Jahr veröffentlichte Darkest Dungeon zum halben Preis für 11,49 Euro erstehen. Das düstere RPG stellt die eigene Truppe in den Fokus und spart auch nicht an Blut.

Bis zu 80 Prozent sparen lässt sich an diesem Wochenende bei Spielen von Tecmo Koei : Neben der etwas platten Dynasty-Warrior-Reihe hat der Entwickler auch das Prügelspiel Dead or Alive 5 oder das Anime-Actionspiel Attack of Titan im Angebot. Nur noch bis morgen hingegen ist das ungewöhnliche Adventure Firewatch zum halben Preis für 9,99 Euro erhältlich.

