Windows Cloud: Microsoft zeigt vermutlich im Mai neues Windows

Anfang Mai soll Microsoft einen Event veranstalten. Dabei soll Microsoft Windows Cloud vorstellen. Vielleicht gibt es auch ein neues Surface-Gerät.

Vergrößern Gerücht: Microsoft stellt Windows Cloud im Mai vor

Der für Frühjahr erwartete Microsoft-Event soll laut US-Medienberichten Anfang Mai stattfinden. Im Mittelpunkt der noch nicht offiziell bestätigten Veranstaltung soll Windows 10 Cloud stehen. Um diese neue Windows-10-Version köchelt schon seit vielen Wochen die Gerüchteküche.



Vermutlich verschickt Microsoft in den nächsten Wochen die Einladungen für die Veranstaltung, die den Codenamen „Bespin“ trägt, an die Event-Teilnehmer. Bespin heißt ein Planet in der Welt von Star Wars. Auf Bespin befindet sich "Cloud City".

Windows Cloud als Neuauflage von Windows RT?

Bei Windows Cloud soll es sich um eine abgespeckte Version von Windows 10 handeln. Deren wesentliches Merkmal soll sein, dass die Nutzer darauf nur Unified-Windows-Platform-Apps (UWP) aus dem Windows Store installieren können. Klassische Desktop-Anwendungen dagegen sollen sich nicht installieren lassen. Windows Cloud würde also dem ehemaligen Windows RT ähneln.

Mit der eigentlichen Cloud hat Windows Cloud dagegen vermutlich wenig zu tun. Es handelt sich dabei also nicht um eine gestreamte Version von Windows 10. Nutzer sollen kostenpflichtig von Windows Cloud auf Windows 10 Pro upgraden können. Mit Windows Cloud ausgestattete Rechner könnte Microsoft als Konkurrenz zu Google Chromebooks positionieren. So lässt sich der aktuelle Kenntnisstand um Windows Cloud zusammenfassen.

Neue Surface-Geräte

Ein neues Surface Book soll Microsoft auf dem Mai-Event dagegen nicht vorstellen, meint Microsoft-Kennerin Mary Jo Foley. Dessen Entwicklung sei dafür noch nicht weit genug fortgeschritten. Möglicherweise zeigt Microsoft aber ein Surface Pro 5 auf dem Mai-Event. Und vielleicht gibt es sogar ein völlig neues Gerät auf dem Event zu bestaunen, das Microsoft ebenfalls unter dem Markenamen Surface auf den Markt bringen will.