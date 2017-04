Windows 10 Creators Update: Weltweiter Rollout startet heute

Bisher mussten sich Windows-10-Nutzer das Creators Update selbst besorgen. Damit ist jetzt Schluss: Ab heute rollt Microsoft das Creators Update weltweit aus.

Ab heute rollt Microsoft das Windows 10 Creators Update weltweit an alle Benutzer von Windows 10 aus. Das dritte große Update der Windows-10-Plattform ist für Kunden mit Windows-10-Geräten kostenlos erhältlich und wird sukzessive über Windows Update verfügbar sein. Die Nutzer erhalten dann einen Hinweis auf ihrem Windows-10-Rechner.

Nicht für alle Nutzer gleichzeitig

„Sukzessive“ sagt Microsoft deshalb, weil die Redmonder das Windows-10-Update nicht allen Nutzern weltweit gleichzeitig zur Verfügung stellen, sondern nach und nach für immer mehr Nutzer bereitstellen. Damit will Microsoft eine Überlastung seiner Server vermeiden. Diese Vorgehensweise verfolgte Microsoft bereits beim letzten Windows-10-Update im Herbst 2016, dem Anniversary Update.

Wer nicht so lange warten will bis Microsoft ihm das Creators Update anbietet, muss selbst aktiv werden. Denn das Creators Update steht grundsätzlich seit dem 5. April 2017 zum Download bereit, Sie müssen nur wissen, wie Sie es bekommen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Creators Update sofort installieren.

Damit bleibt nur noch eine Frage offen: Welche Neuerungen bringt denn nun das Creators Update für Windows 10? Die Antwort geben wir Ihnen in diesem ausführlichen Artikel. Nur ein paar Beispiele: Ganz besonders dürfen sich Gamer auf das Creators Update freuen. Außerdem haben Sie nach der Installation des Creators Updates mehr Möglichkeiten, die Installation künftiger Updates zu beeinflussen. Ebenfalls wichtig erscheinen uns die Verbesserungen bei den Datenschutzeinstellungen, die Microsoft mit dem Creators Update einführt. Geschäftskunden wiederum erhalten für Windows Defender ATP erweiterte Möglichkeiten zur Erkennung und Untersuchung von Angriffen auf das Firmennetzwerk sowie bei der anschließenden IT-Sanierung.