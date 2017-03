Windows 10 Creators Update als Erstes erhalten – so geht´s

Vergrößern Windows 10 Creators Update wird (wahrscheinlich) am 11. April veröffentlicht.

Das können Sie tun, wenn Sie zu den ersten gehören möchten, die Windows 10 Creators Update (Windows 10 Version 1703) erhalten.

Die Veröffentlichung des Windows 10 Creators Update (Windows 10 Version 1703) steht unmittelbar bevor. Voraussichtlich ab dem 11. April 2017 wird das nächste große Update an die Nutzer ausgeliefert. Ähnlich wie beim Anniversary Update erhalten aber nicht alle Nutzer zeitgleich das Update. Stattdessen erfolgt die Verbreitung in mehreren Wellen, so dass es durchaus ein paar Tage, Woche oder Monate dauern kann, bis Sie das Update erhalten.

Wenn Sie sich ganz weit vorne in der Warteschlange für das Windows 10 Creators Update anstellen möchten, dann sollten Sie am Windows Insider Programm teilnehmen. Die Anmeldung ist kostenlos und Windows Insider erhalten nicht nur regelmäßig neue Vorabversionen von Windows 10, sondern auch so ziemlich als Erste die finale Version des Creators Updates. Weitere Infos zum Windows Insider Programm finden Sie in diesem Artikel.

Seit einigen Wochen erhalten Windows Insider in Windows Update auch einen Hinweis auf die bevorstehende Veröffentlichung des Creators Updates (siehe auch Bild oben). Dort heißt es konkret:

Gute Neuigkeiten! Das Windows 10 Creators Update ist unterwegs. Möchten Sie zu den ersten gehören, die das Update erhalten?

Es folgt ein „Ja, was muss ich tun?“-Link, der aktuell noch zu einer Informationsseite führt. Unklar ist, ob die Anwender allein durch das Anklicken des Links bevorzugt bei der Auslieferung des Creators Update behandelt werden. Allerdings kann es auch nicht schaden, wenn man einfach so mal auf den Link klickt und Microsoft so sein Interesse an dem Erhalt des Creators Update bekundet.

Seit einigen Tagen erscheint der Hinweis auf das Creators Update in Windows Update übrigens nicht nur in den Windows-Insider-Vorabversionen, sondern in allen Windows-10-Versionen. Zumindest erscheint der Hinweis auf unserem Windows-10-Rechner (Windows 10 Version 1607 Build 14393.953).