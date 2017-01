WhatsApp verrät bald Standort der Kontakte

WhatsApp hat erst kürzlich eine Version für iOS mit Neuerungen vorgestellt und testet auch bei der Android-Variante eine spannend Funktion , die es erlaubt, bereits versendete Nachrichten nachträglich zu bearbeiten. Nun gibt es Hinweise auf eine weitere Neuheit bei WhatsApp für iOS und Android: Laut Testern hat WhatsApp in der aktuellen Beta eine Funktion integriert, die die Ermittlung des Standorts von WhatsApp-Freunden erlaubt. Allerdings nur dann, wenn man gemeinsam in einem Gruppenchat ist.

Die Funktion wäre beispielsweise dann praktisch, wenn man sich in einem Gruppenchat mit mehreren Freunden für ein Treffen verabredet hat und mal wieder einer nicht pünktlich ist. Über WhatsApp könnte man dann überprüfen, wo er sich aktuell aufhält. Vorausgesetzt der betreffende Kontakt hat die Funktion zur Standortübermittlung auch aktiviert.

In denen auf Twitter als Bild geleakten neuen Einstellungen zur Standortübermittlung in WhatsApp ist ersichtlich, dass der Nutzer festlegen kann, dass sein Standort für die nächste Minute, zwei Minuten, fünf Minuten oder dauerhaft abrufbar ist. Außerdem kann die Standortübermittlung natürlich auch jederzeit wieder deaktiviert werden. Standardmäßig ist die Funktion übrigens deaktiviert.



2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR