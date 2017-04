WeGame: Steam bekommt Konkurrenz aus China

Der chinesische Konzern Tencent will mit seiner Games-Plattform WeGame Platzhirsch Steam angreifen.

Vergrößern Die Tencent Games Platform soll international expandieren. © Tencent

Die chinesische Holding Tencent bereitet ihre Tencent Games Platform für einen weltweiten Launch vor. Das bestätigte der Niko-Partners-Analyst Daniel Ahmad über den Micro-Blogging-Dienst Twitter . Aus einer aktuellen Tencent-Werbung leitete Ahmad ab, dass Tencent seine Tencent Games Platform (TGP) als WeGames auch internationalen Nutzern zugänglich machen wolle – daraus könnte sich ein ernstzunehmender Konkurrent für Steam entwickeln.

Die TGP zählt aktuell mit rund 200 Millionen Nutzern bereits mehr Kunden als Steam. Die Valve-Plattform liegt derzeit bei etwa 125 Millionen Nutzern. Laut den Marktforschern von newzoo besitzt Tencent bereits jetzt rund 13 Prozent des internationalen Spiele-Marktes. Das Unternehmen hat unter anderem Anteile an Riot Games (League of Legends), Supercell (Clash of Clans), Glu Mobile, Epic Games und Activision Blizzard.