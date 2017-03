Website verrät, welchem Promi Sie ähneln

Vergrößern Morgan Freeman wurde richtig erkannt

Mit einem Online-Dienst können Sie schnell herausfinden, welchem Promi Sie ähneln.

Das Visual-Search-Startup Clarifai entwickelt eine künstliche Intelligenz, die Fotos analysiert und die darauf abgebildeten Personen oder Gegenstände ermitteln kann. Auf dieser Website bietet Clarifai nun auch eine "Welchem Promi ähnelt dieses Foto?"-Funktion an. Nach einem Klick auf "Try your own image" kann entweder ein eigenes Bild hochgeladen werden oder eine URL angegeben werden, die zu einem Bild führt.

Anschließend wird das Bild analysiert und mit über 10.000 Promi-Fotos verglichen, die Clarifai in einer Datenbank gespeichert hat. Nach wenigen Sekunden verrät dann Clarifai, welchem Prominenten die auf dem hochgeladene Foto abgebildete Person am meisten ähnelt.

Gesichtserkennung ist nichts Neues. Für Entwickler ist es allerdings eine Herausforderung, eine Software zu entwickeln, die auch den Namen einer Person nennen kann. Clarifai kann auch dafür genutzt werden, um Promi-Bilder hochzuladen und dann zu überprüfen, wie gut die Promis tatsächlich erkannt werden.



Lesetipp: Wird uns künstliche Intelligenz eines Tages töten?