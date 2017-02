Website hilft beim Löschen von Online-Profilen

Vergrößern JustDelete.Me liefert Löschanleitungen zu zahlreichen Diensten. © JustDelete.Me

JustDelete.Me geht Nutzern beim Löschen von Social-Media-Accounts und Online-Profilen zur Hand.

Wer mit alten Accounts aufräumen will, muss nun nicht mehr umständlich bei jedem Dienst nach dem Löschen-Link suchen. Die Website JustDelete.Me bietet eine umfangreiche Bibliothek aller erdenklichen Webdienste mit einer Anleitung zum Löschen von Profilen. JustDelete.Me gibt sogar in Schwierigkeitgraden an, wie einfach es ist, einen Account beim jeweiligen Dienst zu entfernen.

Einfach ist der Löschvorgang beispielsweise bei der Kreativ-Plattform Behance. Nutzer navigieren einfach im Me-Tab zu Account Settings und Privacy. Hier finden sie den Link zum Entfernen ihres Accounts. Schwieriger wird es hingegen bei EA Origin. Um ihren Account zu löschen, müssen sich Nutzer des Spiele-Dienstes telefonisch mit dem Support in Verbindung setzen.

Dienste, bei denen ein Löschung schlichtweg unmöglich ist, werden bei JustDelete.Me ebenfalls gelistet. Dazu zählen unter anderem GMX, Evernote und League of Legends. Hier können Mitgliedskonten lediglich stillgelegt werden.