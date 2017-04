Vodafone GigaCube: LTE-Tarif mit 50 GB ab 25 Euro

GigaCube von Vodafone umfasst einen LTE-Router und 50 GB Volumen pro Monat.

Vergrößern GigaCube wird in zwei Versionen angeboten. © vodafone.de

Vodafone bietet ab dem 27. April einen neuen Tarif namens GigaCube an. Damit sollen Haushalte mit langsamen Festnetzleitungen dennoch Geschwindigkeiten von bis zu 150 Megabit pro Sekunde erreichen. Möglich wird dies durch einen LTE-Router samt passender SIM-Karte. Dieser lässt sich in den heimischen vier Wänden in Betrieb nehmen, er kann aber auch eine Ferienwohnung, einen Wohnwagen oder das mobile Büro ans Internet anbinden. Kunden mit RED-Mobilfunkvertrag oder dem aktuellen Young-Tarif zahlen für GigaCube 24,99 Euro im Monat, inklusive ist dabei ein Datenvolumen von 50 GB. Für Neukunden bietet Vodafone den Tarif für 34,99 Euro an.

In der Grundversion des Tarifs ist der Router plus SIM-Karte für einmalig einen Euro enthalten. In der Flex-Version des GigaCube-Tarifs kostet der Router einmalig 49,90 Euro. Im Gegenzug fällt der monatliche Basispreis nur dann an, wenn der LTE-Router auch genutzt wird. Ein weiterer Vorteil des Tarifs: Wer GigaCube als Ersatz für einen DSL- oder Kabelanschluss nutzt, braucht nicht auf einen Techniker oder Freischalttermin zu warten. Der von Huawei entwickelte Router lässt sich nach der Lieferung sofort in Betrieb nehmen.

Vergrößern GigaCube lässt sich auch mit Smartphones oder PCs nutzen- © vodafone.de

Der Router bindet per WLAN unterschiedliche Geräte an und ist mit den Mobilfunktechnologien 2G, 3G und 4G/LTE kompatibel. Da Huawei keinen Akku verbaut, ist jedoch ein Stromanschluss für den Router notwendig. GigaCube reduziert die Datenrate von Videos standardmäßig auf 480p. Wer diese Limitierung aufheben möchte, zahlt zusätzlich 15 Euro pro Monat (zum Monatsende kündbar). Außerdem kann zusätzliches Volumen in Form von Speedbuckets hinzugebucht werden: Ein weiteres GB kostet beispielsweise 2,99 Euro, fünf GB schlagen mit 9,99 Euro zu Buche, 10 GB kosten 14,99 Euro und 25 GB bietet Vodafone für 24,99 Euro an.

Providervergleich: So finden Sie den richtigen Tarif