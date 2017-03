Vodafone bietet 500 Mbit/s via LTE und Kabel in Deutschland an

Vergrößern Vodafone: 500 Mbit/s via LTE und Kabel © Vodafone

Gleich zwei Mal verspricht Vodafone Internetverbindungen mit 500 Mbit/s: für das Kabelnetz und für LTE. Aber nur für ausgewählte Städte beziehungsweise Regionen.

Kabelanschlüsse mit 500 Mbit/s

Vodafone kündigt auf der CeBIT 2017 in Hannover werbewirksam die Freischaltung von Kabelanschlüssen mit 500 Mbit/s an. Bis zum Sommer will Vodafone demnach 20 Prozent der Kunden in seinem Kabel-Verbreitungsgebiet mit den neuen Spitzengeschwindigkeiten versorgen.

Die spektakuläre Gigabit-Marke will Vodafone dann im Jahr 2019 knacken: in Bayern. Dort sollen im Lauf des Jahres 2019 für 70 Prozent aller Einwohner Gigabit-Geschwindigkeiten zur Verfügung stehen. In den ersten Regionen soll das Gigabit schon in diesem Jahr durchs Land rauschen. Vodafone bringt dazu fünf Pilot-Städte an die Gigabit-Leitung.

LTE mit 500 Mbit/s

In den kommenden Wochen startet Vodafone eigenen Angaben zufolge außerdem mit dem Ausbau von 500 Mbit/s im Mobilfunk. Noch vor dem Sommer 2017 soll in 15 Städten das Surfen via LTE mit 500 Mbit/s möglich sein – zum Beispiel in Düsseldorf, Stuttgart und Dresden, wie Vodafone erläutert. Damit man diese Geschwindigkeit nutzen kann, benötigt man natürlich ein Smartphone, das derart schnelles LTE unterstützt.

