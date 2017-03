Keine Updates für Windows 7, 8.1 mit neuesten Intel- und AMD-CPUs

Vergrößern Keine Windows-Updates für Win 7, 8.1 mit neuesten Intel- und AMD-CPUs

Wer Windows 7 oder Windows 8.1 auf einem Rechner mit den neuesten Intel- oder AMD-CPUs verwendet, bekommt keine Windows-Updates mehr.

Microsoft setzt seine Ankündigung vom Januar 2016 konsequent um: Für Rechner mit Windows 7 oder Windows 8/8.1, in denen die aktuelle Prozessorgeneration von Intel (Kaby Lake) oder AMD (Bristol Ridge/Ryzen) verbaut ist, stellt Microsoft keine Windows-Updates zur Verfügung.

Konkret bedeutet das für Anwender, die Windows 7 oder 8.1 zusammen mit Intel-Kaby-Lake- oder AMD-Bristol-Ridge-Prozessoren verwenden wollen, dass sie das Upgrade auf Windows 10 durchführen müssen.

Wer dagegen zum Beispiel auf einem Windows-7/8.1-Rechner mit Intel-Kaby-Lake-Prozessoren neue Windows-Patches via Windows Update herunterladen will, bekommt laut Microsoft diesen unerfreulichen Hinweis zu sehen (wir geben das englischsprachige Original wieder):

„Unsupported Hardware Your PC uses a processor that isn’t supported on this version of Windows and you won’t receive updates.“



Zusätzlich erscheint im Windows-Update-Fenster diese Meldung:



„Windows could not search for new updates An error occurred while checking for new updates for your computer. Error(s) found: Code 80240037 Windows Update encountered an unknown error.“



Nicht nur Intel-Kaby-Lake- und die brandneuen AMD-Bristol-Ridge-Chips sind von Microsofts Patch-Blockade betroffen, sondern auch der Qualcomm 8996. Für alle diese Prozessor-Plattformen muss zwingend Windows 10 verwendet werden, wenn man weiterhin Windows-Update erhalten will.

Das Zwangs-Upgrade auf Windows 10 können die betroffenen Nutzer somit faktisch nicht vermeiden. Denn ohne Windows Update gibt es auch keine Sicherheits-Updates mehr: Die Windows-7- und Windows-8.1-Rechner stehen Malware und Hackerangriffen damit also zunehmend wehrlos gegenüber. Dagegen schützt auch ein aktueller Virenscanner kaum noch, weil die Angreifer direkt Schwächen in Windows ausnutzen können.



