United Airlines: Cockpit-Codes im Internet geleaked

Ein Flugbegleiter des US-Fluggesellschaft United Airlines hat versehentlich die Cockpit-Codes für Piloten im Internet veröffentlicht.

Vergrößern Cockpit-Codes von United Airlines im Internet geleaked. © United Airlines

Seit den Terror-Anschlägen vom 11. September 2001 sind die Cockpit-Türen in US-Flugzeugen mit einem Code gesichert. Diesen Code kennen nur die jeweiligen Piloten und das Bord-Personal. In dieser Woche wurden die Sicherheitscodes von United Airlines jedoch versehentlich von einem Flugbegleiter ins Internet gestellt. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Der Zwischenfall wurde von United Airlines gegenüber dem Wall Street Journal bestätigt.

Wie die US-Fluggesellschaft betont, arbeite man mit Hochdruck an einer Lösung dieses Problems. Bis dahin müssten die Piloten per Sichtprüfung entscheiden, wen sie ins Cockpit lassen. Laut der Air Line Pilots Association unterstreiche dieser Zwischenfall die Notwendigkeit für weitere Sicherheitsmaßnahmen in Flugzeugen. Die Pilotenvereinigung dränge bereits seit 16 Jahren auf eine zweite Barriere an der Cockpit-Tür. Deren Installation würde für jedes Flugzeug rund 5.000 US-Dollar kosten.