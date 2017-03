Vergrößern Uber-Funde: Nebelmaschine, kugelsichere Weste, Hummer © Uber

Nebelmaschine, Valium, kugelsichere Weste, Gummihammer und einen Hummer. Uber-Kunden vergessen die seltsamsten Dinge bei ihren Fahrten. Eine kuriose Liste.

Der Fahrervermittlungsdienst Uber hat eine Liste der Gegenstände veröffentlicht, die Kunden in den Uber-Fahrzeugen vergessen haben. Smartphones beziehungsweise Handys sowie Ringe sind die am häufigsten liegen gebliebenen Gegenstände in Uber-Autos. Danach folgen Schlüssel und Brieftaschen. Dann Brillen und Geldbeutel. Aber auch Ausweisdokumente, Handschuhe, Ladegeräte/Kabel und Sonnenbrillen befinden sich in der Top 10.

Doch es finden sich auch kuriose Gegenstände auf der Liste, von denen man annimmt, dass a) sie eigentlich niemand mal eben so mit nimmt und b) deren Verlust der Besitzer eigentlich sofort bemerken müsste. So bleiben schon mal Nordic-Walking-Stöcke in einem Fahrzeug liegen. Oder Gemälde. Auch einen Hummer hat ein Passagier schon einmal in einem Uber-PKW vergessen. Eine Gitarre und eine Violine fanden Uber-Fahrer ebenfalls in ihren Wagen liegen. Ebenso wie Verlobungsringe – vielleicht hatte es sich ja jemand noch einmal anders überlegt?

Warum jemand mit einem Gummi-Hammer zu einem Uber-Fahrer eingestiegen ist werden wir nie erfahren. Jedenfalls hat der Besitzer seinen Hammer im Wagen vergessen. Ein anderer ließ einen Stuhl im Fahrzeug liegen.

Eine Nebelmaschine im Wagen liegen zu lassen, lässt sich mit Vergesslichkeit fast schon nicht mehr erklären. Vielleicht wollte der Besitzer sich die Entsorgung eines alten Gerätes sparen? Bei den Hochzeitsklamotten, die ebenfalls in einem Uber-Fahrzeug liegen blieb, fragt man sich, was das Paar auf dem Rücksitz gemacht hat?

Sogar eine kugelsichere Weste vergaß ein Uber-Fahrer im Wagen. In den schießwütigen USA ist es vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, mit so einer Schutzkleidung unterwegs zu sein. Nur sollte man sie dann auch nicht zwischendurch mal vergessen.

Ebenfalls vergessen wurden: Valium (vielleicht zur Beruhigung, falls der Fahrstil des Uber-Piloten die Nerven der Mitfahrer zu sehr strapaziert?), ein Grill-Set und verpacktes Fleisch sowie eine Spielkonsole von Nintendo - steigt der Besitzer etwa auf die Switch um?

Die meisten Fundstücke stammen übrigens aus Los Angeles und New York sowie San Francisco. Vor allem an den Wochenenden bleibt oft etwas liegen.