Donald Trumps Presseteam versucht verzweifelt eine peinliche Pressemitteilung aus dem Internet zu entfernen. Und blamiert sich dabei bis auf die Knochen.

Vergrößern Trump will peinlichen Text aus Web entfernen - und scheitert © The White House

Das Internet vergisst nie. Auch nicht die Veröffentlichungen eines US-Präsidenten. Diese schmerzliche Erfahrung macht jetzt das Presseteam von US-Präsident Donald Trump, wie mashable berichtet.

Trump versucht bekanntlich seit seinem Amtsantritt die Einreise von Menschen aus sechs überwiegend von Muslimen bewohnten Staaten zu verhindern. Bisher ohne Erfolg, weil US-Gerichte die Präsidentenerlasse regelmäßig aufheben.

Bereits am 7. Dezember 2016, also vor Donald Trumps Amtsantritt, hatte Trumps Team eine Pressemitteilung auf die Webseite hochgeladen, auf der Donald Trump seine Pressemitteilungen veröffentlicht. Sie trägt den Titel DONALD J. TRUMP STATEMENT ON PREVENTING MUSLIM IMMIGRATION. Darin begründet Trump, warum er einen vollständigen Einreisestopp für Muslime fordert. Die Pressemitteilung liest sich so, als ob Trump eine ganze Religionsgemeinschaft aus den USA verbannen wolle. In den USA ist die freie Religionsausübung aber verfassungsmäßig garantiert. Die Pressemitteilung wäre also Wasser auf die Mühlen der Gegner von Trumps Einreisebann für Muslime. Es würde zudem beweisen, dass Trump mit seinem Erlass gegen die US-Verfassung verstoße. Trump dagegen versucht sein Einreiseverbot für Muslime damit zu rechtfertigen, dass er nicht das Recht auf freie Religionsausübung unterbinden und auch nicht eine bestimmte Glaubensrichtung ausgrenzen wolle, sondern sein Erlass nur der nationalen Sicherheit dienen würde.

Das Presseteam von Trump hatte diese peinliche Pressemitteilung vom 7.12.2016 offensichtlich vergessen. Und löschte deshalb am 8. Mai 2017 den Text der Pressemitteilung. Denn jetzt muss Trump sein Einreiseverbot vor einem Berufungsgericht im Bundesstaat Virginia verteidigen, die Pressemitteilung vom 7.12. könnte aber gegen ihn als Beweismittel verwendet werden.

Vergrößern Die leer geräumte Webseite mit Trumps Pressemitteilungen.

Doch Trumps Mitarbeiter löschten nicht etwa die ganze Seite, sondern nur den Text. So dass aus der URL der nun leeren Webseite nach wie vor ihr kompromittierender Inhalt hervorging. Obendrein war die leere Webseite mit der URL ein Beweis dafür, wie ungeschickt das Presseteam von Trump mit Online-Veröffentlichtungen umgeht.

They deleted the content but the URL still tells the story. pic.twitter.com/vGnwCKIFRg — Matthew Yglesias (@mattyglesias) 8. Mai 2017

Das Trump-Team bemerkte das Missgeschick. Und verfiel in den Panikmodus: Trumps Leute löschten nun gleich alle Pressemitteilungen von Trump, die entsprechende Seite ist nun leer.

Nur: Das Internet vergisst nie. Und so kann man problemlos die Pressemitteilungen dank archive.org aufrufen. Archive.org speichert alte Stände von Webseiten, auch von pcwelt.de finden Sie unsere alten Webseiten auf archive.org. Hier zum Beispiel unsere Webseite vom 21. Mai 1997.

Selbstverständlich können Sie auch Trumps problematische Pressemitteilung vom 7. Dezember 2017 noch auf archive.org nachlesen. Und zwar hier.

Vergrößern Diese Pressemitteilung wollte Trump entfernen lassen.

Wir stellen Ihnen archive.org hier ausführlich vor