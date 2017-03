Top-Spiel gratis für Käufer einer GTX 1060, 1070, 1080

Vergrößern Das Games-Bundle von Nvidia trägt den Titel Prepare for Battle © Nvidia

Nvidia verlängert die Verfügbarkeit des Geforce-Bundles "Prepare For Battle". Und GTX-1060-Käufer erhalten es nun auch.

Nvidia verlängert die Verfügbarkeit des "Prepare for Battle"-Spielebundles. Seit dem 31. Januar erhalten die Käufer einer Geforce GTX 1080 oder GTX 1070 ein Spiel beim Kauf einer neuen Grafikkarte oder eine Notebooks mit besagten GPUs. Das Angebot sollte eigentlich am 28. März enden. Am Dienstag teilt Nvidia nun mit, dass das Geforce-Bundle noch bis zum 18. April erhältlich sein wird. Und es ab sofort auch die Käufer einer GTX 1060 oder GTX 1080 Ti erhalten.

An der Aktion sind diverse große Händler beteiligt wie Alternate, Media Markt, One.de, Ultraforce und Amazon. Eine Liste aller teilnehmenden Partner finden Sie auf dieser Seite bei Nvidia. Die aktuellen Preise direkt bei Nvidia für die Geforce-GTX-Karte:

Geforce GTX 1080 Ti: 819 Euro

Geforce GTX 1080: 635 Euro

Geforce GTX 1070: 459 Euro

Geforce GTX 1060: 319 Euro



Nach dem Kauf der Grafikkarte (oder Notebook) erhalten Sie vom Händler innerhalb von 7 bis 10 Tagen einen Gutschein-Code, den Sie über die Geforce Experience Software für das Spiel For Honor oder Ghost Recon Wildlands einlösen können. Das entsprechende Spiel wird dann automatisch zu Ihrem Uplay-Account hinzugefügt.

Beide Spiele stammen von Ubisoft, sind vorrangig Multiplayer-Spiele und sind in den letzten Wochen erschienen. Bei For Honor stehen brachiale Schwertkämpfe im Mittelpunkt, bei denen taktische Raffinesse und schnelle Reflexe erforderlich sind. Tom Clancy´s Ghost Recon Wildlands bietet eine große, offene Welt, in der man allein oder im Vierspieler-Koop-Modus auf Drogenhändler-Jagd gehen kann.