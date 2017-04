The Elder Scrolls Online: Eine Woche lang gratis spielen

Heute startet eine kostenlose Testwoche für das MMORPG The Elder Scrolls Online.

Vergrößern The Elder Scrolls Online eine Woche lang kostenlos probespielen. © Bethesda

Vor dem Launch des nächsten großen AddOns für The Elder Scrolls Online am 6. Juni will Bethesda wieder mehr Spieler in die MMORPG-Welt Tamriel locken. Heute startet der Publisher eine Free-Play-Woche für PC, Mac, Xbox One und PlayStation 4. Ab 16 Uhr können Nutzer den Titel kostenlos herunterladen und bis zum 18. April um 16 Uhr ohne Abo-Gebühren spielen.

Im Rahmen der Free-Play-Woche ist das Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited gratis erhältlich. Bethesda spendiert jedem Spieler außerdem ein Taschengeld in Höhe von 500 Kronen, die im Shop unter anderem für Schriftrollen oder Kostüme ausgegeben werden können. Alle in der Free-Play-Woche gesammelten Spielfortschritte, Charaktere und Gegenstände werden auf den Bethesda-Servern gespeichert. Nach dem Kauf des Hauptspiels müssen Nutzer also nicht noch einmal von vorn anfangen. Auf The Elder Scrolls Online, die Gold Edition sowie die DLCs Kaiserstadt, Orsinium, Die Diebesgilde und Die Dunkle Bruderschaft gibt es passend dazu in den nächsten sieben Tagen Rabattaktionen.