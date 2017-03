Vergrößern Testen Sie die Chatbots von PC-WELT und Macwelt

Mit unseren beiden Chatbots auf den Facebook-Messenger-Accounts von PC-WELT und Macwelt wollen wir Ihnen dabei helfen, schneller Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Wie, wo und warum, erfahren Sie hier.

Seit Jahren sind PC-WELT und Macwelt mit eigenen Seiten und Inhalten auf Facebook aktiv. Der Facebook-Messenger gehört mittlerweile zu den meistgenutzten Diensten weltweit. Zu jeder Facebook-Präsenz gehört immer auch ein Messenger-Account. Über den können Sie uns direkte Nachrichten schicken. Da es uns aufgrund der schieren Menge unmöglich ist auf alle Nachrichten direkt zu antworten, wagen wir nun das Experiment Chatbot. Er soll helfen und informieren. Aber keine Angst, der direkte Draht zur Redaktion bleibt natürlich erhalten.

Wie funktioniert der Bot?

Der Chatbot meldet sich, sobald Sie die Facebook-Messenger-Seite von PC-WELT oder Macwelt öffnen. Grundsätzlich gilt, der Bot reagiert sowohl auf Texteingaben, als auch auf Klicks innerhalb der angebotenen Funktionen.

Direkt nach der ersten Begrüßung können Sie also zum Beispiel auf „Ok, was gibt es noch“ klicken, dann bekommen Sie täglich, wöchentlich oder 3x wöchentlich um jeweils 20 Uhr die aktuellsten Beiträge von PC-WELT beziehungsweise Macwelt direkt in ihren Messenger geschickt. Im Anschluss daran stellt sich der Bot und seine Funktionen kurz vor.

Über die Eingabe des Begriffs menü erreichen Sie jederzeit das Hauptmenü. Von hier aus können Sie alle Grundfunktionen bequem per Klick aufrufen:

Bezeichnung Funktion Abos verwalten Über diese Funktion können Sie bestehende Artikel-Reports abbestellen Über diesen Bot Kurzvorstellung des Bots Über diesen Bot -> Feedback Funktion zum Einsenden einer Nachricht an die Redaktion Hilfe Tour durch die Funktionen des Bots Artikel anzeigen Blendet die aktuellsten Beiträge von PC-WELT oder Macwelt ein Abonnieren Abonniert einen Artikel-Report in der gewünschten Frequenz (natürlich kostenlos) Teilen Teil den Bot mit Freunden

Durch die Eingabe folgender Keywords können Sie außerdem weitere Funktionen auslösen:

Keyword Funktion deals Zeigt aktuelle Technik-Angebote an höllenmaschine Zeigt aktuelle Inhalte zur Höllenmaschine (PC-WELT-Bot) news Zeigt aktuelle News an redaktion Leitet Ihre Nachricht an die Redaktion weiter tests Zeigt aktuelle Tests und Kaufratgeber an tipps Zeigt aktuelle Tipps und Ratgeber an youtube Öffnet den Youtube-Kanal

Darüber hinaus beantworten Ihnen unsere Bots auch Fragen, helfen bei der Lösung technischer Probleme und liefern Tipps. Dazu zeigen sie Ihnen zur Frage passende Artikel von PC-WELT oder Macwelt an.

Vergrößern Unsere Chatbots suchen Ihnen die besten Artikel zur Beantwortung Ihrer Fragen, und zur Lösung Ihrer Probleme heraus.

Natürlich versuchen sich unsere Bots auch an normaler Konversation. Sie kennen zum Beispiel auch schon ein paar Witze. Umso mehr Sie mit ihnen „sprechen“ umso besser werden sie. Viel Spaß beim Testen!

Übrigens: Über das Sandwich-Menü links unten im Messenger, erreichen Sie jederzeit das Hauptmenü und die Hilfe-Funktion der Bots, oder können sie neu starten.