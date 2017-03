Switch: Pro Controller kompatibel zu PC und Mac

Vergrößern Der Pro Controller macht auch unter Windows eine gute Figur © nintendo.de

Der an ein klassisches Gamepad angelehnte Pro Controller der Switch funktioniert auch unter Windows und macOS.

Nintendo bietet pünktlich zum Release der Nintendo Switch auch einen Pro Controller für knapp 70 Euro im Handel an. Das Gamepad ähnelt den Eingabegeräten von PS4 und Xbox One und ist damit grundsätzlich auch für PC- bzw. Mac-Spieler interessant. Der Pro Controller von Nintendo ist laut einem YouTuber sogar kompatibel mit PCs und Macs.

Eine Kabelverbindung mit dem Rechner ist zwar nicht möglich, dafür lässt sich das Gamepad über Bluetooth kabellos mit einem Windows-PC oder Mac verbinden: Dazu muss der Knopf an der Oberseite des Pads oder der in der Mitte platzierte Share-Button gedrückt werden, dies löst den Pairing-Modus aus. Im Anschluss taucht der Controller im Bluetooth-Menü des jeweiligen Betriebssystems auf. Auf diese Weise kann der Pro Controller auch am Smartphone verwendet werden.

Da der Controller unter Windows mit Direct Input arbeitet, lässt er sich in manchen Spielen – darunter The Witcher 3 – leider nicht nutzen.

