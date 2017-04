Switch: Nintendo gibt aktuelle Verkaufszahlen bekannt

Die Spielkonsole Switch verkauft sich gut, Zelda ist das Zugpferd bei den Spielen.

Vergrößern Die Mischung aus Handheld und stationärer Konsole kommt bei den Spielern gut an. © nintendo.de

Nintendo hat erstmals Zahlen zu den bislang verkauften Switch-Konsolen genannt. Demnach wurden in Japan zwischen Anfang und Ende März 600.000 Einheiten verkauft. In Amerika konnte Nintendo im gleichen Zeitraum 1,2 Millionen Exemplare der Mischung aus Handheld und stationärer Konsole absetzen. Dazu kommen weitere 940.000 Einheiten, die sich auf Europa, Australien und weitere Länder verteilen.

Damit konnte Nintendo innerhalb eines Monats 2,74 Millionen Einheiten seiner Switch-Konsole verkaufen. Im gleichen Zeitraum wanderten 5,46 Millionen Spiele für die Plattform über die Ladentheke. Der Großteil entfällt mit 2,86 Millionen auf Amerika, gefolgt von 1,71 Millionen Spielen in den übrigen Regionen sowie 890.000 in Japan. Spitzenreiter war dabei das Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild, von dem 2,76 Millionen Einheiten für die Switch verkauft wurden. Dazu kommen 1,08 Millionen Einheiten für die Vorgängerplattform Wii U.

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. 3-in-1-Konsole - Nintendo Switch ausprobiert

PS4, Xbox, Switch: Spannendes Jahr für Konsolen-Spieler