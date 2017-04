Surface Pro überholt iPad in Sachen Kundenzufriedenheit

In einer Studie mit 2238 Tablet-Nutzern konnte sich Microsoft erstmals vor Apple platzieren.

Vergrößern Die Tablets von Microsoft kommen bei der Kundschaft offenbar gut an. © microsoft.com

In der 2017 U.S. Tablet Satisfaction Study von Marktforscher J.D. Power konnte sich das Surface von Microsoft in Sachen Kundenzufriedenheit erstmals vor dem iPad platzieren. Dazu wurden 2238 Tablet-Besitzer in den USA zu den Bereichen Leistung, Bedienerfreundlichkeit, Funktionsumfang, Design und Preis befragt. Von den 1000 möglichen Punkten konnte Microsoft 855 für sich beanspruchen, Apple folgt knapp dahinter mit 849 Punkten.

Zwei Punkte darunter findet sich der südkoreanische Hersteller Samsung, gefolgt von LG, Amazon, Acer und Asus. Für den Zuwachs von Microsoft macht J.D. Power vor allem das verbesserte Design der Microsoft-Tablets verantwortlich. Außerdem punkten die Geräte mit vorinstallierten Apps, ihrer Internetverbindung und dem Kundenservice. Die zahlreichen Schnittstellen (darunter der micro-SD-Slot, USB 3.0 oder der Kopfhöreranschluss) gefielen den befragten Tablet-Nutzern bei Microsoft ebenfalls besser.

Preiskracher im Test: Die besten Tablets unter 250 Euro