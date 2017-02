Surface Pro 4 und Xbox One S aktuell im Angebot

Vergrößern Aktuell im Microsoft Online Store im Angebot: Xbox One S und Surface Pro 4 © Microsoft

Im Microsoft Online Store können die Käufer eines Surface Pro 4 oder einer Xbox One S bis zu 185 Euro sparen.

Im Microsoft Online Store ist ab sofort und noch bis zum 5. März 2017 das Surface Pro 4 Bundle erhältlich. Beim Kauf eines Surface Pro 4 erhalten die Käufer ein Type Cover und eine Bluetooth Mobile Mouse 3600 gratis dazu. Die Zugaben haben einen Wert von 185 Euro. Das Angebot gilt für alle Modelle des Surface Pro 4 mit Ausnahme der Variante Surface Pro 4 - 4 GB / 128 GB Core M.

Hier geht´s direkt zum Angebot

Das Surface Pro 4 kann sowohl als Tablet als auch als Notebook genutzt werden. Das 12,3 Zoll große PixelSense-Display löst mit 2.736 x 1.824 Pixeln auf. Vorinstalliert sind Windows 10 Pro und eine 30-Tage-Testversion von Office 365. Mitgeliefert wird der Surface-Stift zum Zeichnen und Schreiben auf dem Display. Einen ausführlichen Test zum Surface Pro 4 lesen Sie hier.

Xbox One S Gears of War Bundle mit Extra-Controller

Erst kürzlich spendierte Microsoft beim Kauf der 500-GB-Variante der Xbox One S (Minecraft-Variante) einen Extra-Controller gratis. Am heutigen Montag startet nun die nächste Aktion, die noch bis zum 26. Februar geht. Wer im Microsoft Online Store das Xbox One S Gears Of War 1 TB Bundle in den virtuellen Einkaufswagen legt, der erhält automatisch einen zweiten, kostenlosen Controller. Dieser hat einen Wert von 60 Euro.

Das Xbox One S Gears Of War Bundle (1 TB) enthält:

Die Xbox One S mit 1 Terabyte Speicherkapazität

Einen Wireless Controller (einen zweiten gibt´s bei der Aktion als Zugabe gratis dazu)

Die Standard Edition von Gears of War 4 - da es sich um einen Xbox Play Anywhere Titel handelt, kann das Spiel sowohl unter Windows 10 als auch auf der Xbox One S heruntergeladen und gespielt werden.

Eine 14 Tage gültige Xbox Live Gold-Testversion

Hier geht´s direkt zum Xbox-One-S-Angebot