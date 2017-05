Surface Laptop jetzt für bis zu 2.499 Euro vorbestellbar

Profi IT

Microsofts Surface Laptop kann nun in Deutschland vorbestellt werden. Die Preise: Ab 1.149 Euro und bis zu 2.499 Euro.

Vergrößern Das Surface Laptop wird ab dem 15. Juni ausgeliefert © Microsoft

Das von Microsoft am Dienstagabend (deutscher Zeit) vorgestellte und für das neue Windows 10 S optimierte neue Surface Laptop ist ab sofort in Deutschland hier im Microsoft Online-Store vorbestellbar . Zeitgleich hat Microsoft nun auch enthüllt, in welchen Varianten das Surface Laptop erhältlich sein wird.

Das günstigste Modell ist für 1.149 Euro bzw. 1.034 Euro (für berechtigte Studenten, Dozenten oder Mitarbeiter an Universitäten und Hochschulen) erhältlich. In diesem Fall erhält man das Surface Laptop mit 128 GB, Intel Core i5 und 4 GB Arbeitsspeicher. Weitere Infos zu der Hardware-Ausstattung lesen Sie weitere unten.



Die drei weiteren Modelle:

Die Core-i7-Modelle werden voraussichtlich ab dem 15. August ausgeliefert. Die beiden Core-i5-Modelle sind ab dem 15. Juni lieferbar.



Surface Laptop - die wichtigsten technischen Spezifikationen