Super Nintendo Mini in der Planung?

Nach dem Erfolg des NES Classic Mini könnte 2017 eine Mini-Ausgabe des SNES folgen.

Vergrößern Nintendo konnte knapp 50 Millionen Einheiten der Original-SNES-Hardware absetzen © wikipedia.org

Mit dem NES Classic Mini konnte Nintendo einen unerwarteten Erfolg feiern: Die Neuauflage der klassischen Konsole samt Controller und vorinstallierten Spielen kam bei den Fans sehr gut an. Die Sammler-Hardware war meist vergriffen und wird nun nicht mehr hergestellt. Doch noch in diesem Jahr könnte eine weitere Retro-Neuauflage von Nintendo erscheinen.

Angeblich arbeitet das Unternehmen an einer Neuauflage des Super Nintendo. Diese soll als SNES Classic Mini zum Weihnachtsgeschäft 2017 in den Handel kommen. Bestätigt sind diese Informationen allerdings noch nicht. Hinweise darauf bietet ein Markenschutz-Antrag von Nintendo in Japan, der einen an das SNES erinnernden Controller umfasst. Es ist davon auszugehen, dass Nintendo wieder eine Vorauswahl an Spielen auf der Hardware installiert. Bei der NES-Neuauflage waren dies 30 Titel. Eine legale Erweiterung der Spiele-Sammlung ist nicht vorgesehen, ließ sich durch einen Hack jedoch bewerkstelligen.

