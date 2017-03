Super Mario Run für Android: Nintendo nennt Release-Termin

Der US-Ableger von Nintendo hat via Twitter bekanntgegeben, dass Super Mario Run am 23. März 2017 für Android erscheinen wird. Die erste Android-Version trägt zum Start gleich die Versionsnummer 2.0.0. Zeitgleich erscheint ein Update für die iOS-Version von Super Mario Run. Bereits seit Ende 2016 können sich interessierte Nutzer für die Android-Version registrieren.

Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt