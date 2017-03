Super Mario Run ab sofort für Android erhältlich

Vergrößern Super Mario Run ist ab sofort für Android erhältlich. © Nintendo

Das Jump‘n‘Run ist ab sofort gratis im Google Play Store verfügbar. Inklusive sind jedoch nur die ersten vier Level.

Nach fast vier Monaten Wartezeit kommt Super Mario Run nun auch auf Android-Geräte. Ab sofort steht die Spiele-App in Googles Play Store zum kostenlosen Download bereit . Das Spiel fordert eine konstante Internet-Verbindung und mindestens Android 4.2. In der Gratis-Version enthalten sind lediglich die ersten vier Level. Die Freischaltung des kompletten Spiels kostet 9,99 Euro.

Mit dem Android-Release bringt Nintendo in dieser Woche auch die iOS-App auf Version 2.0 . Inhaltsgleich mit der Android-Version wird Super Mario Run dabei um neue Features erweitert. Enthalten sind unter anderem neue Farbversionen von Yoshi als spielbarer Charakter. Nintendo hebt außerdem die Zahl der kostenlos spielbaren Level von drei auf vier an. Neue Strecken für Toad Rally sowie Bugfixes sind ebenfalls an Bord.

