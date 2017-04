Steam-Sale: Spiele von Paradox deutlich günstiger

Über 200 Spiele - von Strategie bis Action - werden derzeit günstiger auf Steam angeboten.

Vergrößern Der Publisher Paradox Interactive hat auf Steam viele Spiele im Preis reduziert. © steampowered.com

Der schwedische Spiele-Publisher Paradox Interactive bietet viele Spiele derzeit vergünstigt auf Steam an. Im Rahmen der Aktion „ 10.000 JahreParadox Games “ feiert das Unternehmen die bislang veröffentlichten Spiele, die zeitliche Epochen thematisieren, die teilweise weit auseinander liegen. Strategiefans sollten beispielsweise einen Blick auf die Städtebau-Simulation Cities Skylines werfen. Das 2015 veröffentlichte Spiel wird derzeit 68 Prozent günstiger für 8,95 Euro angeboten.

In den Weltraum verschlägt es Strategen in dem etwa ein Jahr alten Stellaris, welches momentan mit 23,99 Euro 40 Prozent billiger zu haben ist. Die Rabatte erstrecken sich über nahezu das gesamte Lineup von Paradox Interactive mit 279 Spielen. Dabei kommen auch Fans von Rollenspielen (Magicka, 2,49 Euro), Simulationen (Ship Simulator Extremes, 4,99 Euro) oder Actionspielen (The Showdown Effect, 2,49 Euro) auf ihre Kosten.



