Steam-Aktion: Square-Enix-Spiele stark reduziert

Vergrößern Square Enix Publisher Sale auf Steam

Zum Square Enix Publisher Weekend sind auf Steam viele bekannte Titel des Publishers deutlich günstiger erhältlich.

Steam lockt die Gamer mit einer neuen Rabatt-Aktion zum Öffnen ihrer Brieftaschen. Dieses Mal sind alle Titel des Publishers Square Enix mit einem Rabatt von bis zu 75 Prozent erhältlich. So kann beispielsweise Rise of the Tomb Raider (20 Year Celebration) für günstige 19,99 Euro statt 49,99 Euro abgestaubt werden. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 60 Prozent. Ebenfalls durchaus günstig und relativ aktuell: Das Knobel-Spiel in der Ego-Perspektive The Turing Test kostet aktuell nur schlappe 9,99 Euro statt 19,99 Euro. Die Spiele laufen unter Windows, ein paar auch unter macOS.



Ein paar weitere Highlights der Aktion:

Deus Ex Mankind Divided für 14,99 Euro statt 49,99 Euro (-70 Prozent)

Final Fantasy X X-2 HD Remaster für 12,49 Euro statt 24,99 Euro (-50%)

Just Cause 3 für 12,49 Euro statt 49,99 Euro (-75%)

Hitman für 6,49 Euro statt 12,99 Euro (-50%)

Lightning Returns Final Fantasy XIII für 7,99 Euro statt 16,99 Euro (-50%)

Dragon Quest Heroes für 19,99 Euro statt 39,99 Euro (-50%)

I am Setsuna für 23.99 Euro 39,99 Euro (-40%)

Life is Strange (Complete Season) für 4,99 Euro statt 19,99 Euro (-75%), läuft auch unter macOS



Die Final Fantasy Reihe feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Passend dazu sind alle für den PC auf Steam erschienenen Final-Fantasy-Spiele ebenfalls im Angebot.



Alle Angebote zum Square Enixe Publisher Weekend finden Sie auf dieser Seite bei Steam



