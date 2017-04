StartTV: Neues TV-Angebot der Telekom startet im Mai

Vergrößern Am 2. Mai startet StartTV der Deutschen Telekom © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom bietet ab Mai das neue digitale TV-Angebot StartTV an. Für ab 2 Euro/Monat gibt es rund 100 Sender.

Die Deutsche Telekom hat heute das neue digitale Fernsehangebot StartTV vorgestellt, das bereits am 2. Mai starten wird. Für ab 2 Euro pro Monat werden bei StartTV rund 100 Sender verfügbar sein, darunter auch 22 Sender in HD-Qualität. Hinzu kommt eine elektronische Programmübersicht (EPG) mit Suchfunktion.



Das Angebot von StartTV richtet sich in erster Linie an Nutzer, die lineares Fernsehen (sprich: Live-TV) bevorzugen, wie auch die Deutsche Telekom betont. Für die Nutzung wird eine Internetverbindung mit bis zu 16 Megabit pro Sekunde und der neue Media Receiver Entry benötigt. Der Media Receiver kann entweder für 2,95 Euro im Monat gemietet oder für 79,99 Euro gekauft werden.

Weitere HD-Sender - also die der privaten Sender - und EntertainTV mobil für unterwegs können gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Durch das Zusatzpaket HD-Start werden beispielsweise 24 weitere HD-Sender sowie EntertainTV mobil freigeschaltet. Noch im Jahr 2017 wird es auch über StartTV möglich sein, auf die Telekom-Videothek Videoload und diverse PayTV-Angebote zuzugreifen.

Im Rahmen einer Aktion erhalten Bestandskunden ab dem 2. Mai StartTV mit Media Receiver in den ersten 12 Monaten kostenlos. Neukunden bietet die Telekom einen Festnetz- und Internetanschluss im ersten Jahr für monatlich 19,95 Euro und inklusive StartTV oder EntertainTV an (aktuell nur in Verbindung mit EntertainTV).

Unterm Strich bietet die Deutsche Telekom mit StartTV also künftig eine günstigere und dafür auch deutlich abgespeckte Variante von EntertainTV beziehungsweise EntertainTV Plus an. Zielgruppe sind Nutzer, die reines TV-Streaming wünschen und sich nun die Frage stellen, ob sie nach dem Ende von DVB-T wirklich auf DVB-T2 HD umsteigen sollten.