Vergrößern Bald gratis erhältlich. Starcraft Anthology © Blizzard

Blizzard spendiert der Starcraft Anthology nicht nur ein Update, sondern verschenkt die Spielesammlung künftig.

Für Starcraft: Brood War wird Blizzard in den nächsten Tagen den Patch 1.18 zum Download freigeben. Dieser bringt diverse Bugfixes und Verbesserungen mit, wie etwa eine Aktualisierung der Anti-Cheat-Komponenten und einen Observer-Modus. Außerdem wird die Kompatibilität zu Windows 7, Windows 8.1. und Windows 10 verbessert.



Viel wichtiger noch: Mit Veröffentlichung des Updates wird Starcraft Anthology künftig gratis erhältlich sein. Starcraft Anthology enthält neben dem im Jahr 1998 veröffentlichten Echtzeit-Strategie-Spiel Starcraft auch die Erweiterung Starcraft: Brood War. In Vorbereitung darauf ist Starcraft Anthology derzeit auch nicht als digitaler Download bei Blizzard erhältlich.



Für diesen Sommer hat Blizzard die Veröffentlichung von Starcraft Remastered in Aussicht gestellt. Alle Infos zum Starcraft-1-Remake lesen Sie hier.

