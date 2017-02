Star Wars Humble Bundle III mit vielen Klassikern

Vergrößern Das neue Humble Bundle lässt euch auf beiden Seiten der Macht antreten © humblebundle.com

Star-Wars-Fans können im aktuellen Humble Bundle viele Spiele rund um die Saga preiswert erstehen.

Aktuell kommen Star-Wars-Fans auf Humble Bundle voll auf ihre Kosten: Das Star Wars Humble Bundle III umfasst viele Klassiker rund um die Franchise. Für nur einen US-Dollar landen die Spiele Star Wars Knights of the Old Republic, X-Wing Alliance, X-Wing vs TIE Fighter - Balance of Power Campaigns sowie Galactic Battlegrounds Saga auf der eigenen Festplatte.

Für aktuell knapp 10 Euro lässt sich das Paket um Star Wars Battlefront II, Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Starfighter, Knights of the Old Republic II: The Sith Lords und Rebel Assault I + II aufstocken.

Wer 13,11 Euro beisteuert, erhält zusätzlich die fünf Spiele Star Wars The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition, The Force Unleashed II, Rogue Squadron 3D, Shadows of the Empire und Empire At War: Gold Pack. Ganz große Star-Wars-Fans zahlen insgesamt 33 Euro und bekommen obendrein ein T-Shirt mit „X-Wing Vs. TIE Fighter“-Design.

