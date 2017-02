SpaceX will 2018 Touristen um den Mond fliegen

Vergrößern Start einer Falcon-Rakete © SpaceX

Bereits 2018 will Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX zwei Touristen um den Mond fliegen. Die Gesundheitstests der Interessenten beginnen 2017.

Elon Musks Raumfahrt-Unternehmen will noch im Jahr 2018 zwei Touristen zum Mond fliegen. Das hat SpaceX jetzt angekündigt.

Die beiden Privatpersonen sollen gegen Ende 2018 ins All starten, an Bord des bewährten Transportmoduls Dragon (Drache). Allerdings verwendet SpaceX für den Transport der beiden Passagiere nicht die Dragon-Version, mit der bisher ausschließlich Waren in eine erdnahe Umlaufbahn transportiert werden, beispielsweise zur Versorgung der internationalen Raumstation ISS.

Für den Transport für Menschen will SpaceX eine neue Version der Dragon verwenden. Diese neue „Crew Dragon“, die großenteils die US-Raumfahrtbehörde NASA finanziert hat, soll im vierten Quartal des Jahres 2017 ihren ersten unbemannten Testflug zur ISS durchführen. Im Frühjahr 2018 soll eine solche auch als Dragon 2 bezeichnete Kapsel dann erstmals Menschen zur ISS bringen. Sofern dabei alles glattgeht, soll die Mondreise einige Monate später beginnen.

Eine Falcon Heavy Rocket soll die Crew Dragon ins All schießen. Die Falcon Heavy Rocket ist eine leistungsgesteigerte Version der Falcon X, der bisher von SpaceX verwendeten Transportrakete. Die Falcon X bringt die Dragon beispielsweise zur ISS.

Bei ihrem Testflug soll die Falcon Heavy Rocket den Mond umrunden, dann ein klein wenig weiter ins All fliegen und danach zur Erde zurückkehren. Der gesamte Flug wird rund eine Woche dauern. Dabei legt die Falcon Heavy Rocket zwischen 300.000 und 400.000 Meilen zurück.

Die Falcon Heavy Rocket soll mit der Crew Dragon vom gleichen Raumfahrtterminal abheben, von dem vor vielen Jahrzehnten die Raketen des Apollo-Programms der NASA zum Mond starteten - vom Kennedy Space Center bei Cape Canaveral in Florida.



SpaceX will noch 2017 mit Fitness-Tests bei den potenziellen Passagieren beginnen. Musk betont, dass bei einem Raumflug immer ein Risiko bestehe. Darüber müssten sich die Passagiere im Klaren sein.

Falcon-9-Rakete zerschellt bei Landung auf Drohnen-Schiff



Sofern das Vorhaben gelingt, wäre SpaceX das erste Privatunternehmen, das Raumflüge für Privatpersonen ermöglicht. Elon Musk meint, dass für mindestens einen bis zwei solcher Flüge pro Jahr Bedarf bestünde. 10 bis 20 Prozent seines Umsatzes könnte SpaceX Musk zufolge durch solche Raumfahrt-Touristen erzielen.

Musk sagt aber nicht, wie viel der Flug kosten werde. Interessenten hätten sich bei SpaceX gemeldet und bereits eine hohe Anzahlung geleistet, Die Namen der angehenden Weltraum-Touristen will Musk nicht nennen. Musk betont aber, dass die NASA ein Vorrecht habe. Möchte die NASA ihre eigenen Astronauten mit der Dragon 2 ins All befördern lassen, dann müssten die Privat-Touristen warten.