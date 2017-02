Social Network: Ausfälle bei Facebook

Vergrößern Facebook ist heute in weiten Teilen Europas ausgefallen. © downdetector.com

Heute klagen Facebook-Nutzer aus Europa verstärkt über Ausfälle beim sozialen Netzwerk.

Beim sozialen Netzwerk Facebook scheint es seit der vergangenen Nacht verstärkt zu Ausfällen gekommen zu sein. Seit 0:40 Uhr häufen sich Berichte über Server-Ausfälle und fehlerhafte News Feeds.

Wie im Diagramm der Website downtector.com zu erkennen ist, wurden seit heute morgen gegen 9:00 Uhr die meisten Ausfälle gemeldet. Nutzer klagten dabei vor allem darüber, dass Facebook gar nicht zu erreichen sei. Etwa 39 Prozent meldeten Login-Probleme. Bei 15 Prozent wurden Bilder im News Feed nicht korrekt angezeigt. Ab 11 Uhr nahmen die Meldungen wieder ab. Facebook scheint das Problem also langsam in den Griff zu bekommen.

Wie die Outage Map von downdetector.com zeigt, waren vor allem Nutzer in Europa von den Ausfällen betroffen. Störungen gab es im Verlauf des Tages zudem in Australien, den USA, Kanada und Brasilien. Was genau zu den Problemen geführt hat, ist unklar. Facebook hat noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben.