Snapchat-Videobrille ab sofort online erhältlich

Vergrößern Die Snapchat-Spectacles sind ab sofort auch online erhältlich. © Snapchat

Snapchat vertreibt seine Videobrille Spectacles ab sofort auch im eigenen US-Online-Shop.

Spectacles, die Videobrille der Snapchat-Entwickler Snap, ist eigentlich bereits seit November erhältlich. Für Fans war das Gadget bislang jedoch sehr schwer zu kriegen. Die Spectacles wurden an Automaten in begrenzter Stückzahl an wechselnden Orten in den USA verkauft. Wer eine ergattern konnte, erzielte bisweilen beim Weiterverkauf mehrere hundert US-Dollar Gewinn.

Die Lieferengpässe sollen nun der Vergangenheit angehören. Die Snapchat-Spectacles sind ab sofort über den Online-Shop des Herstellers erhältlich. Zum Preis von 129,99 US-Dollar können Käufer aus den Gestell-Farben Orange, Schwarz und Türkis wählen. Die Lieferzeit beträgt zwei bis vier Wochen. Snap liefert derzeit ausschließlich in die USA. Ob und wann die Spectacles auch in Deutschland erhältlich sein werden, ist noch unklar.

Die Snapchat-Spectacles erinnern an eine Sonnenbrille. Mit der integrierten Kamera können Nutzer bis zu zehn Sekunden lange Clips aus der Ego-Perspektive aufzeichnen. Diese werden nach einmaliger Kopplung mit dem Smartphone automatisch in den Snapchat-Kanal geladen.