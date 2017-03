Smarte Jacke von Google und Levi‘s

Vergrößern Die Google-Jacke wird über einen Ärmel-Clip gesteuert. © Levi Strauss & Co.

Die Levi's Commuter x Jacquard by Google Trucker Jacket ist ab Herbst 2017 erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem Modelabel Levi‘s veröffentlicht Google im Herbst eine smarte Jacke . Das Kleidungsstück trägt den sperrigen Namen Levi's Commuter x Jacquard by Google Trucker Jacket und wird voraussichtlich ab September in Damen- und Herren-Größen zum Preis von 350 US-Dollar erhältlich sein. Ein konkreter Preis für Deutschland steht bislang noch nicht fest.

Die smarte Jacke verbindet sich kabellos mit einem Smartphone, das in einer der Innentaschen verstaut wird. Apps und Anwendungen werden anschließend über einen Clip im linken Ärmel gesteuert. Per Handbewegung springt die Jacke so etwa zum nächsten Lied in der Musik-App oder startet die Navigation zu einem zuvor festgelegten Ziel.

Für Komfort sollen diese Funktionen beispielsweise beim Fahrradfahren sorgen. Der Clip am linken Ärmel beinhaltet einen kleinen Akku, der bis zu zwei Tage durchhalten soll. Wird der Clip entfernt, kann die Jacke ganz normal gewaschen werden.