Sale: Ubisoft-Spiele bei Steam und Uplay günstiger

Ubisoft bietet seine Spiele derzeit auf Uplay und Steam günstiger an. Doch es gibt Unterschiede!

Publisher Ubisoft bietet seine Blockbuster an diesem Wochenende über Steam deutlich günstiger an. Das aktuelle Watch Dogs 2 wird beispielsweise 41 Prozent billiger angeboten und kostet 35,39 Euro. Die schon etwas älteren Ego-Shooter Far Cry 3 und Far Cry 4 kosten mit 6,99 Euro bzw. 14,99 Euro ebenfalls deutlich weniger. Die Rabatte gelten für 425 Spiele, hier dürfte für jeden Geschmack etwas geboten werden.

Dennoch sollten Ubisoft-Fans nicht blindlings zugreifen, denn der französische Spielehersteller gewährt auch auf seiner eigenen Vertriebsplattform Uplay viele Rabatte. Im Rahmen der Aktion „ Crazy Spring Sale “ kostet Far Cry 3 beispielsweise nur 5 Euro (Steam: 6,99 Euro). Beim aktuellen Blockbuster For Honor gibt es hingegen kaum Unterschiede: Bei Uplay kostet das Multiplayer-Kampfspiel mit 49,69 Euro nur 10 Cent weniger als auf Steam.

Interessenten sollten dennoch beide Shop-Angebote im Auge behalten.

