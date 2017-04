Saints Row 2 gratis zum Download auf Gog.com

Auf Gog.com ist für kurze Zeit das Action-Adventure-Spiel Saints Row 2 gratis zum Download erhältlich.

Vergrößern Saints Row 2 gratis

Der zweite Teil der Saints-Row-Spiele-Reihe ist aktuell auf Gog.com für kurze Zeit gratis erhältlich. Das Saints Row 2 Angebot gilt noch bis Samstag, 22. April, 12 Uhr. Das Spiel selbst erschien im Jahr 2008 für Konsolen und später auch für PCs. Es wurde von Volition entwickelt und versetzt den Spieler in eine abwechslungsreiche offene Welt. Die Handlung ist in der Stadt Stilwater und fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils von Saints Row angesiedelt.

Um die kostenlose Version von Saints Row 2 hier zu erhalten , benötigen Sie lediglich ein Gog.com-Konto. Nach der Anmeldung können Sie das Spiel ihrer Gog.com-Spielesammlung hinzufügen, anschließend installieren und spielen. Sie erhalten eine nicht kopiergeschützte Fassung des Spiels. Als Zugabe gibt es noch ein digitales Handbuch, drei Wallpaper und zwei bei Gog.com verwendbare Avatare.

Im Rahmen einer Aktion sind auch alle bisher erschienenen Saints-Row-Spiele inklusive Add-Ons im Bundle für 23,85 Euro statt 60,65 Euro erhältlich. Außerdem sind Saints Row IV: Game of the Century Edition für 4,99 Euro statt 19,99 Euro und Saints Row: Gat out of Hell für 3,79 Euro statt 14,99 Euro verfügbar.

Wer bereits ein Saints-Row-Spiel auf Steam besitzt, der erhält via GOG Connect eine nicht kopiergeschützte Variante des Spiels gratis.

Vergrößern Deepsilver-Sale auf Gog.com

Das aktuell bei Gog.com erhältliche Deepsilver-Spiele-Bundle enthält 10 Spiele im Wert von 183,20 Euro und kostet nur 46,50 Euro. Das Paket enthält neben den drei zuletzt erschienenen Saints-Row-Spielen inklusive allen Add-Ons (Saints Row 3, Saints Row 4, Saints Row: Gat out of Hell) auch noch folgende Spiele: Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, Deadlight: Director's Cut,

Risen, Risen 2: Dark Waters Gold Edition, Risen 3: Titan Lords - Complete Edition und Sacred 2 Gold.