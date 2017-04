Rainway soll Streaming von PC-Spielen auf Konsole erlauben

Die Software Rainway benötigt für das Streamen auf andere Systeme lediglich einen Browser.

Vergrößern Rainway soll Spiele-Streaming im Browser ermöglichen - auf Tablet, Smartphone oder Spielkonsole. © rainway.io

Mit der Streaming-App Rainway sollen sich beliebige Spiele vom Gaming-PC auf Smartphones oder Konsolen übertragen lassen. Entwickler Andrew Sampson (auch bekannt als codeusa) stellt seine Software auf einer eigens eingerichteten Webseite vor. Zusätzliche Hardware sei für das Streaming nicht notwendig. Die im PC verbaute Grafikkarte muss lediglich DirectX 11 unterstützen, den Rest übernimmt die Software.

Sampson stellt in Aussicht, dass beispielsweise Civilization VI mit seiner Software Rainway auf einem Tablet, Stardew Valley auf einem Smartphone oder jedes andere PC-Spiel auf Geräte mit OS X oder Linux mit 60 Bildern pro Sekunde übertragen werden kann. Da Rainway auf dem Empfangsgerät lediglich einen Browser voraussetzt, sei es mit nahezu jeder Plattform kompatibel. Für Android, iOS, Nintendo Switch und Xbox will der Entwickler native Apps anbieten. Rainway startet am 5. Mai in die Beta. Interessierte Spieler können sich hier vormerken lassen .

Stream mit Steam - So spielen Sie über Ihr Netzwerk