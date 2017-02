Rabatt-Aktion: Viele Top-Spiele bei GOG im Angebot

Vergrößern GOG lockt mit einer neuen Rabatt-Aktion

Bei GOG.com sind aktuell viele Top-Spiele mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent erhältlich. Hier die Highlights der Aktion.

Passend zum gestrigen Valentinstag ist bei Gog.com auch die Rabatt-Aktion Liebesgrüße von der Wunschliste gestartet. Das Prinzip: Die 66 Spiele, die sich viele Nutzer der Plattform besonders häufig auf die Wunschliste gesetzt haben, sind mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent erhältlich.

Darunter sind einige Spieleperlen, wie etwa The Witcher 3, welches in der Game-of-the-Year-Edition derzeit für 24,99 Euro statt 49,99 Euro erhältlich ist. Wer das Hauptspiel besitzt, der kann auch die beiden Add-Ons Hearts of Stone für 5,99 Euro (statt 9,99 Euro) oder Blood and Wine für 11,99 Euro (statt 19,99 Euro) abstauben. Oder beide Addons zusammen im Expansion Pass für noch weniger Geld.



Nun war The Witcher 3 mittlerweile bei vielen GOG- und Steam-Sales günstiger erhältlich. Umso interessanter sind da für viele Gamer die anderen Angebote.

Hier einige Highlights der Aktion:

Shadow Warrior 2 für 27,69 Euro statt 36,99 Euro



Pillars of Eternity: Hero Edition für 16,79 Euro statt 41,99 Euro

Darkest Dungeon für 11,49 Euro statt 22,99 Euro

Grim Dawn für 12,49 Euro statt 24,99 Euro

Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena für 2,79 Euro statt 13,99 Euro

Legend of Grimrock 2 für 7,49 Euro statt 22,29 Euro

Undertale für 4,99 Euro statt 9,99 Euro

Kerbal Space Program für 23,99 Euro statt 39,99 Euro

Banished für 4,69 Euro statt 18,59 Euro

SOMA für 9,29 Euro statt 27,89 Euro

This War of Mine (mit Soundtrack) für 4,79 Euro statt 18,99 Euro

The Witness für 18,49 Euro statt 36,99 Euro

Wasteland 2 (Director´s Cut) für 13,39 Euro statt 39,99 Euro

Firewatch für 10,99 Euro statt 19,99 Euro

Day of the Tentacle Remastered für 4,99 Euro statt 14,99 Euro

Psychonauts für 0,99 Euro statt 9,29 Euro

The Solus Project für 9,49 Euro statt 18,99 Euro

System Shock 2 für 1,39 Euro statt 9,29 Euro



Alle Angebote der Rabatt-Aktion finden Sie auf dieser Seite. Die Aktion endet am 20. Februar um 19 Uhr.



Viele der Spiele laufen nicht nur unter Windows, sondern auch unter Linux oder macOs.